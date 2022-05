Washington

US-Präsident Joe Biden hat nach den tödlichen Schüssen in Buffalo seine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Die Tat sei „schrecklich“, hieß es am Samstagabend (Ortszeit) aus dem Weißen Haus. „Der Präsident und die First Lady beten für die Opfer und ihre Angehörigen.“ Biden sei von seinem Berater für Heimatschutz über die Tat informiert worden und werde weiter auf dem Laufenden gehalten, teilte das Weiße Haus mit. Der Präsident verbringt einen Teil des Wochenendes in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. Geplant war, dass er am Sonntag nach Washington zurückkehrt.

Ein Schütze hatte am Samstag in der Stadt Buffalo im Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler untersuchen ein rassistisches Motiv. Der Täter wurde festgenommen.

RND/dpa