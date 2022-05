Über 50 000 Dollar: Versteigerung von Baseball mit Selenskyj-Unterschrift

New York

Ein Baseball mit der Unterschrift des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist in den USA für mehr als 50 000 Dollar (etwa 48 000 Euro) versteigert worden. Der Ball, der vom Auktionshaus PR Auction angeboten wurde, brachte am Mittwoch (Ortszeit) in New York mehr als drei Mal so viel ein wie angepeilt. Ein großer Teil des Erlöses soll die Ukraine im Kampf gegen die russischen Truppen unterstützen. Selenskyj hatte den Ball 2019 bei einem Besuch in New York unterschrieben.

RND/dpa