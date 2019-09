Xanten

Unbekannte haben einen Leichenwagen von einem Werkstattgelände in Xanten gestohlen. Warum die Wahl der Diebe auf dieses Fahrzeug fiel, blieb unklar: "Das fällt ja auf", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Auf dem frei zugänglichen Gelände der Autowerkstatt standen zur Tatzeit in der Nacht zum Freitag noch andere Fahrzeuge.

Wie die Polizei berichtete, war der Wagen für den Leichentransport umgebaut worden, aber noch nicht zugelassen. Mit dem Transporter fuhren die Diebe wahrscheinlich durch die Hecke davon und hinterließen eine vier Meter breite Lücke im Gebüsch. Die Polizei sucht nach Zeugen.

RND/dpa/mat