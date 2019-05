Dorsten

Na nu? Auf Instagram präsentiert sich Fitness-Model Sophia rank und schlank. Vor einer Woche noch postete sie ein Bild mit flachem, trainierten Bauch und warb für ihr Fitnessprogramm. Ganz anders sieht das beim Deutschen Parfumpreis aus – dort zeigte sich Sophia Thiel nämlich deutlich molliger. Auch andere aktuelle Bilder zeigen, dass die Bodybuilderin kurviger geworden ist.

Schon länger kritisieren Fans auf ihrem Instagram-Account, dass sie nur noch Werbung und ältere Bilder postet und sich seit mehreren Wochen nicht mehr gezeigt hat. „So langsam wird es echt peinlich mit der ganzen Werbung. Warum keine Storys mehr über Training, Ernährung usw. wie sonst auch? Warum nimmst du deine Fans nicht mehr mit auf dem Weg zur Wettkampffigur?“, fragt einer von 1,3 Millionen Instagram-Fans.

Fans munkeln, die 24-Jährige habe private Probleme

Was ist los mit Sophia Thiel? Interviews hat sie schon länger keine mehr gegeben. Ihre Fans munkeln, dass die 24-Jährige private Probleme hat. „Warum bitte sagt man nicht offiziell, dass man Zeit für sich braucht und erstmal Ruhe ist, bis sie sich wieder bereit fühlt?“, fragt ein Fan. „Es würde ihr keiner übel nehmen, weil jeder solche Phasen kennt.“

Ihr Manager beschwichtigt, sagte kürzlich, man müsse sich keine Sorgen machen. Dennoch: Auf vielen Bildern schaut die ansonsten häufig lächelnde 24-Jährige düster drein und versteckt sich vor den Kameras. Dennoch: Schon vor einigen Tagen tauchten Fotos auf Facebook auf, die sie bei einer Werbeveranstaltung zeigen.

Gewichtszunahme als Vorbereitung für einen Wettkampf?

Einige Fans mutmaßen, dass Sophia Thiel sich in der Wettkampfvorbereitung in der sogenannten „Massephase“ befindet, indem Sportler zunehmen, um aus dem Mehr an Masse ein Mehr aus Muskeln zu machen. Viele allerdings kritisieren, dass sie sich mit ein paar Kilo mehr nicht mehr zeigt: „Wenn es tatsächlich daran liegen sollte, dass sie sich in der Massephase befindet und sich so nicht zeigen möchte, dann finde ich das mehr als lächerlich!“, schreibt ein Fan.

Dass Sophia sich nicht mehr zeigen will, nehmen ihr einige Fans übel. „Du hast eher etwas mehr auf den Hüften und stehst nicht dazu. Und auf den Bildern schummelst du dich schlank. Man hat dich zuletzt gar nicht erkannt, auf aktuellen Bildern bist du definitiv 20 Kilo runder“, schreibt eine Person. „Jojo-Effekt ist kein Problem, das haben Menschen. Aber du verkaufst Dinge, die nicht der Realität entsprechen“, kommentiert eine andere. Und nebst eher aufbauenden Kommentaren, finden sich auch fiese Aussetzer wie „Wie fett du geworden bist.“ oder „Ich war geschockt, als ich die Bilder gesehen habe.“

Vor ihrer Karriere als Influencerin war sie deutlich molliger

In einem Interview mit RTL verriet Sophia Thiel im vergangenen Jahr, als sie schon einmal ein wenig zugenommen hatte, dass sie gerne Schokolade isst, wenn sie stressige Phasen hat oder es ihr nicht gut gehe. Auch bevor sie als Fitness-Coach arbeitete, war Thiel mollig. Immer wieder teilt sie die Geschichte ihrer Gewichtsabnahme in ihrem Profil, machte sie zu einer Art Markenzeichen für ihr Unternehmen.

Umso unverständlicher für die Fans, dass die 24-Jährige bei ihrer neuen, zweiten Kollektion für Aldi ihre Sportklamotten nur bis Größe L anbietet. „Gerade du müsstest doch wissen, wie es ist als übergewichtige Frau etwas Passendes zu finden“, schreibt eine Nutzerin.

Von RND/msk