Bergen

Mit einer ungewöhnlichen Aktion protestieren mutmaßlich Tierschützer auf Rügen gegen Fleischkonsum. Jedes Mal, wenn dort eine Ampel an der B196 auf Rot schaltet, steht dort „Stop Meat“ (“Stoppt Fleisch“), berichtet die "Ostsee-Zeitung". Grund sei ein Aufkleber.

Die Polizei sei bereits am Samstag über die manipulierte Ampel informiert worden, berichtet die Zeitung weiter. Es handele sich um einen Eingriff in den Straßenverkehr, stelle im Moment aber keine akute Gefahr dar. Am Montag solle jetzt die zuständige Straßenmeisterei aktiv werden und den Aufkleber entfernen. Die Polizei selbst könne vorher nichts tun - ihr fehle die notwendige Leiter.

RND/seb