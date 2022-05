In den nächsten Tagen ist in Baden-Württemberg mit Schauern und Gewittern sowie auch mit Hagel zu rechnen. Beginnen die Tage meist noch heiter, teilweise sogar sonnig, kommt es vor allem am Dienstag und Mittwoch ab Mittag zu Schauern und örtlichen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei wiederholt auftretenden Gewittern könne es lokal auch zu Unwettergefahren kommen. Die Temperaturen bewegen sich diese Woche zwischen zwölf und 22 Grad, nachts kühlt es auf bis zu drei Grad herunter.

Regnerischer Wochenstart setzt sich in Bayern fort

Der wechselhafte Wochenstart setzt sich auch in Bayern bis Freitag fort. Dienstag und Mittwoch ist es zu Beginn des jeweiligen Tages noch wolkenbedeckt, aber sonnig. Am Nachmittag kommt es nach Angaben des DWD vermehrt zu Schauern und Gewittern. Am Dienstag sind auch kleinkörnige Hagelschauer und Windböen bis zu 60 Stundenkilometer nicht ausgeschlossen. Durch dicht aufeinanderfolgenden Starkregen und Gewitter könne es vereinzelt auch zu Unwettergefahr kommen, so der DWD. Auch Donnerstag und Freitag bleibe es bewölkt mit wiederkehrenden Regenfällen.

Die Höchsttemperaturen schwanken tagsüber zwischen 14 und 21 Grad - nachts sinken die Temperaturen auf bis zu vier Grad. Auch in der Nacht kann es vereinzelt regnen. In den frühen Morgenstunden kann sich Nebel entwickeln.

Sonne-Wolken-Mix in Norddeutschland

Im Norden sieht es dagegen freundlicher aus. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet in den kommenden Tagen ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Gegen Mittwochmorgen kann es zeitweise Dunst oder Nebel geben. Die Tiefstwerte liegen bei sechs bis ein Grad. Es bleibt weiterhin trocken bei Temperaturen von zwölf bis 15 Grad an der See und bis zu 17 Grad im Landesinneren.

Ähnlich wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt. Später ist es in Richtung Nordsee wolkig. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und fünf Grad, auf den Inseln bei sieben Grad. Am Mittwoch ist es dann wolkig und trocken bei Höchstwerte von etwa 11 Grad auf den Inseln, 14 Grad im Emsland und 17 Grad im Raum Braunschweig.

Bis zu 15 Grad in Hamburg

Überwiegend trocken bleibt es auch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Dienstag kann es zunächst noch etwas regnen, im weiteren Tagesverlauf lockert es aber vermehrt auf, wie der DWD mitteilte. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei zehn bis zwölf Grad, im Binnenland zwischen 13 und 16 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es teils klar. Vereinzelt ist es neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und vier Grad, auf den Inseln bei etwa fünf Grad. Im Binnenland gibt es verbreitet leichten Frost in Bodennähe. Am Mittwoch ist es trocken, aber meist wolkig. Die Höchstwerte liegen bei zehn Grad auf Helgoland, 13 Grad in Flensburg und 15 Grad in Hamburg.

