Bad Hersfeld

Schauspieler Uwe Ochsenknecht (63) kommt für ein außergewöhnliches Theater-Experiment zu den Bad Hersfelder Festspielen. Der Schauspieler („Das Boot“, „Schtonk“) tritt am 24. August auf der Freilichtbühne der Stiftsruine auf und muss vor allem improvisieren.

Text im versiegelten Umschlag

Ohne Proben und ohne Regie wird er einen Text zum ersten und einzigen Mal vor Publikum lesen und muss den Anweisungen des Autors folgen, wie die Festspiele in einer Ankündigung erklärten. Ochsenknecht erhalte den Text „Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen“ des Iraners Nassim Soleimanpour erst auf der Bühne in einem versiegelten Umschlag. „Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt“, sagte Intendant Joern Hinkel.

RND / epd