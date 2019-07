Louisville

Nur Minuten bevor Tyrese Garvin niedergeschossen wurde, hatte er seine neugeborenen Zwillinge im Universitätskrankenhaus in Louisville (US-Bundesstaat Kentucky) besucht. Die Babys des 20-jährigen Vaters waren erst eine Woche alt. Auf dem Rückweg nach Hause wurde noch in der Nähe des Krankenhauses mehrfach auf ihn geschossen, wie der Fernsehsender Wave 3 berichtete.

Familie ließ die lebenserhaltenden Maßnahmen abbrechen

Tyrese Garvin überlebte zunächst die Schießerei vom 23. Juni und wurde in die Universitätsklinik geliefert – dort wo auch seine Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge, untergebracht waren. Die Verletzungen des jungen Mannes waren allerdings so gravierend, dass die Familie sich am vergangenen Freitag entschlossen hatte, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzubrechen. Tyrese Garvin starb.

Seine Zwillinge wurden ihm ein letztes Mal ins Zimmer gebracht

Allerdings nicht bevor er noch einmal seinen Zwillingen nah sein konnte. Garvins Mutter brachte das Pärchen auf die Intensivstation zu ihrem Vater. „Er war so aufgeregt Vater zu werden“, erzählte ein Familienmitglied dem US-Sender. „Nun werden seine Kinder ihn nie kennenlernen.“ Ein Freundeskreis sammelt derzeit Spenden für die Zwillinge und deren Mutter.

Unterdessen hat die Polizei in Louisville drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren festgenommen. Noch sind die genauen Hintergründe der Schießerei nicht geklärt, mehrere US-Medien berichten, dass es sich um eine zufällige Tat handeln soll.

