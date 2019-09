Für jede Menge Chaos hat am Montagmorgen ein nackter Mann am Flughafen im britischen Manchester gesorgt. Dieser hatte einen Sicherheitsalarm aufgelöst, was die Evakuierung eines Bahnsteigs zur Folge hatte. Darüber hinaus wurde ein “verdächtiges Paket” gemeldet, das kontrolliert gesprengt werden musste.