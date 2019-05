Hannover

Sie gehört zu den beliebtesten Showmasterinnen im US-amerikanischen Fernsehen, nun war Ellen DeGeneres (61) selbst zu Gast in einer Talkshow – und sprach erstmals darüber, dass sie als Teenagerin Opfer sexueller Übergriffe wurde.

In der Netflix-Show „My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman“ („Mein nächster Gast muss nicht vorgestellt werden“) erzählte DeGeneres dem Moderator David Letterman, dass sie als Jugendliche von ihrem damaligen Stiefvater sexuell belästigt worden sei. Um das damalige Glück ihrer Mutter nicht zu gefährden, habe sie die Übergriffe vor ihr geheim gehalten, berichtet die Moderatorin.

DeGeneres floh vor ihrem Stiefvater aus dem Fenster

„Er sagte mir, er hätte einen Knoten in ihrer Brust gespürt und müsse nun meine Brüste abtasten“, berichtet DeGeneres, deren Mutter während dieser Zeit an Brustkrebs erkrankt war. Später habe er einen weiteren Übergriff versucht. „Noch ein anderes Mal hat er dann versucht, meine Zimmertür aufzubrechen“, erzählt die Moderatorin weiter. Sie sei daraufhin aus dem Fenster geflohen.

Erst einige Jahre später habe DeGeneres ihre Mutter ins Vertrauen gezogen. Doch diese habe ihr zunächst keinen Glauben geschenkt und sei weitere 18 Jahre bei ihrem Mann geblieben. Erst als sich dieser vermehrt in Widersprüche verwickelte, beendete DeGeneres’ Mutter die Beziehung.

Moderatorin möchte jungen Frauen Mut machen

2005 hat die Entertainerin erstmals öffentlich über den Missbrauch gesprochen. Dass sie nun erneut über diese „wirklich schreckliche Geschichte“ spricht, habe den Grund, weil sie verhindern möchte, dass „andere junge Mädchen so etwas jemals zulassen“, erklärt DeGeneres gegenüber David Letterman.

Von RND/liz