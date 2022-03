Vulkan Taal auf den Philippinen aktiv: gefährdete Dörfer evakuiert

Der Vulkan Taal spuckt weißen Dampf und Asche, gesehen von Balete, Provinz Batangas, südlich von Manila, Philippinen. Ein kleiner philippinischer Vulkan in einem landschaftlich reizvollen See in der Nähe der Hauptstadt spuckte am Samstag bei einer kurzen Explosion eine weiße Dampf- und Aschewolke in den Himmel, was die Behörden dazu veranlasste, die Alarmstufe zu erhöhen und Tausende von Einwohnern aufzufordern, die gefährdeten Dörfer zu evakuieren. Quelle: Reynante Olitan De Villa/AP/dpa