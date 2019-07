Lübtheen

Eine Woche nach Ausbruch des bislang größten Waldbrandes in Mecklenburg-Vorpommern ist in dem Sperrgebiet bei Lübtheen ein Verdächtiger mit Schwarzpulver gefasst worden. Feuerwehrleute hatten den 38-Jährigen am Samstagnachmittag der Polizei gemeldet. Bei einer Hausdurchsuchung wurden daraufhin weiteres Schwarzpulver, zwei Gewehre samt Munition sowie Drogen gefunden.

Der Haftrichter erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoff-, das Kriegswaffenkontroll- sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Verdächtige kam gegen Auflagen wieder auf freien Fuß, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin sagte. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Waldbrand gebe es bislang nicht, hieß es.

Im Video: Waldbrand in Lübtheen

Als Ursache für den Waldbrand wird Brandstiftung angenommen

Als Ursache für das verheerende Feuer wird Brandstiftung angenommen, da es an drei Stellen gleichzeitig ausbrach. Die Ermittlungen dazu laufen weiter.

Von RND/dpa/OZ