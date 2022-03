Deutschland kann sich auf Frühlingsgefühle freuen: Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen auf bis zu 20 Grad! Schon am Dienstag wird es sehr mild: „Bei Werten bis zu 17 Grad ist der Frühling deutlich zu spüren“, sagte Sonja Stöckle von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Montag. Dabei fällt am Dienstag von Westen her erst noch anhaltender Regen. Ganz im Norden und Süden bleibt es meist trocken. Am Mittwoch fallen im Südosten die letzten Regentropfen. Nachmittags verziehen sich die Wolken und es wird bis zu 20 Grad warm. Es könnte der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden.

Saharastaub und „Blutregen“: Was bedeutet das für uns?

Grund für den Temperaturanstieg ist Warmluft aus Nordafrika, die über Europa strömt. Diese bringt schon ab Dienstag Wetterphänomene nach Deutschland, die es bereits im Februar des vergangenen Jahres gab: Saharastaub und „Blutregen“.

Staub und Sand aus der Sahara können bei entsprechender Wetterlage bis nach Deutschland vordringen. Dabei wird feiner Sand aus der Sahara-Wüste vom heißen Wind über das Meer weitergetragen. Durch den feinen Sand, der in der Luft liegt, kann die Sichtweite mitunter stark begrenzt sein. Der Himmel färbt sich durch die Partikel in der Höhenluft orange bis rot. Es kann zu spektakulären Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen kommen.

Hier noch ein letzter Querschnitt des #Saharastaub|s am Dienstag über Deutschland.

Anders als in Spanien ist der Staub eher in der Höhe, wobei man ein Absinken sehen kann.

Nur ganz im Süden Deutschlands leicht erhöhte Werte in Bodennähe möglich. pic.twitter.com/OfnjPpLhtH — Mr. Tscha (@MrTscha) March 13, 2022

#SaharanDust transport & very high values of dust aerosol optical depth across large area of western & central Europe over the coming days in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast from 14 March 00 UTC https://t.co/zHFTQgvpLz pic.twitter.com/UdxCbSrtwD — Mark Parrington (@m_parrington) March 14, 2022

A new #SaharanDust storm will reach Europe in the next few days



According to @CopernicusECMWF, between Tuesday & Wednesday dust will engulf the skies over#DYK you can check #AirQuality forecasts on your smartphonewith the many apps that use #Copernicus data & info? pic.twitter.com/WvFwdOJvOo — Copernicus EU (@CopernicusEU) March 13, 2022

Wie Modelle verschiedener Meteorologen zeigen, wird der Saharastaub Deutschland am Dienstag erreichen. Allerdings bewegt sich dieser in großer Höhe und höchstens in Teilen Süddeutschlands in Bodennähe. Die Luftqualität wird kaum bis gar nicht beeinflusst und ist nicht bedenklich für Menschen.

„Blutregen“: Saharastaub wird ausgewaschen

Der Begriff „Blutregen“ stammt aus dem Mittelalter und folgt aus der damaligen Erklärung für das Wetterphänomen: Viele hielten den rötlichen Regen für eine Strafe Gottes oder einen Unglücksbringer. Eigentlich bedeutet die Farbe aber vor allem eines: eine Verschmutzung des Regens. „Im Endeffekt wird der noch vorhandene Saharastaub aus der Atmosphäre gewaschen“, sagte Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“ gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Vielfach äußert sich das vor allem in einem schmierigen Film. „Der Regen lagert sich dann auf Autos, Gartenmöbeln und anderen Geständen ab, und nach dem Verdunsten des Wassers sieht man den Staub“, führte Schmidt aus.

Wolken- und Regenband am Donnerstag

Am Donnerstag zieht im Nordwesten ein Wolken- und Regenband durch. Im Südosten bleibt es ganztags sonnig. Meist wird es 13 bis 19 Grad warm, aber nur in der Tagesmitte. Die Meteorologin Sonja Stöckle vom DWD rät zum Zwiebel-Look: „In den Frühstunden muss die Winterjacke bei verbreitet leichtem Frost ausgepackt werden, zur Mittagspause das T-Shirt.“

RND/nis mit dpa