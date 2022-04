Wenn Flüchtlingsgegner plötzlich Wohnungen anbieten

Dortmund

Der erste Zug mit Geflüchteten ist noch gar nicht angekommen, da stehen schon die Neonazis vor dem Hauptbahnhof. Die rechtsextreme Szene in Dortmund hat eine Demo organisiert, um den ankommenden Menschen zu signalisieren, dass sie hier unerwünscht sind. Fatma Karacakurtoglu erfährt davon bei einem Restaurantbesuch mit Freundinnen und Freunden - und lässt alles stehen und liegen.

Ihr sei die Hutschnur geplatzt, sagt sie - damals, in diesem Spätsommer 2015. Zusammen mit vielen weiteren Dortmunderinnen und Dortmundern begibt sie sich zum Hauptbahnhof, um gegen die rund 25 Neonazis zu demonstrieren. Beim Aufeinandertreffen kommt es zeitweise zu tumultartigen Szenen: Mitglieder der rechten Szene wollen den Bahnhof stürmen, gehen auf ihre Gegner los, die Polizei setzt Hunde und Pfefferspray ein und kesselt die Rechten schließlich ein. Zur selben Zeit versuchen an diesem Abend Unbekannte im Dortmunder Stadtteilt Eving eine Flüchtlingsunterkunft anzuzünden.

Zwischen Hilfsbereitschaft und rechter Bedrohung

Anlass für die Eskalation ist das, was an diesem Abend im Hauptbahnhof selbst passieren soll. Nur wenige Tage nach der Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Geflüchtete von der ungarischen Grenze nach Deutschland einreisen zu lassen, wird auch in Dortmund der erste Zug mit hunderten Menschen erwartet. Die Stadt wird in den folgenden Tagen und Wochen zum Drehkreuz für sämtliche Geflüchtete, die nach Nordrhein-Westfalen kommen - auf die freiwilligen Helferinnen und Helfer wartet eine Mammutaufgabe, während vor der Tür die Rechtsextremen aufmarschieren.

Die Ehrenamtlichen zeigen sich von den Drohungen unbeeindruckt. Tausende Menschen aus der Region erklären sich bereit, Kleidung, Decken, Hygieneartikel und Kuscheltiere zu spenden, um die Ankommenden mit dem Nötigsten zu versorgen. Im Hauptbahnhof stapeln sich die Kisten - viele haben Schilder gemalt, um die Geflüchteten zu begrüßen.

In den frühen Morgenstunden kommt der Zug dann tatsächlich - und Fatma Karacakurtoglu findet sich unverhofft in der Dortmunder Erstaufnahmestelle wieder. Sie verteilt Spenden, hilft beim Ausfüllen von Formularen, tröstet Kinder. Erst am Morgen fällt sie schließlich erschöpft ins Bett. Insgesamt 2500 Menschen erreichen Dortmund an diesem historischen Wochenende. Tausende weitere werden folgen.

Szenen aus dem September 2015: In der Dortmunder Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete stapeln sich die Kisten mit Kleiderspenden. (Archivbild) Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Geflüchtete werden instrumentalisiert

All das ist inzwischen fast sieben Jahre her. Heute ist Fatma Karacakurtoglu Vorsitzende von Train of Hope Dortmund - eine Hilfsorganisation für Geflüchtete, die sich unmittelbar mit der Welle der Hilfsbereitschaft im Herbst 2015 gegründet hat. Auch der Name geht zurück auf einen Twitter-Hastag, der seinerzeit die Runde machte, um Hilfe und Spenden zu organisieren. Bei Train of Hope hilft Karacakurtoglu mit rund 200 weiteren Helferinnen und Helfern aktuell vor allem Menschen, die nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine Schutz in Dortmund suchen.

Vieles in diesen Tagen erinnere Karacakurtoglu an den September 2015, sagt sie im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im Dortmunder Haus der Jugend, der Erstaufnahmestelle für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Und doch sei die Stimmung eine andere. Nazis würden heute nicht mehr vor dem Bahnhof demonstrieren - ganz im Gegenteil. „Damals haben die Rechten gegen die Geflüchteten gehetzt, heute bieten sie Wohnungen an“, sagt die Helferin.

Karacakurtoglu zeigt einen Mailverlauf mit einem Mitglied der rechten Szene in Dortmund. Der Mann habe dem Flüchtlingshilfeverein seine Hilfe angeboten - wohl um ein abgekatertes Spielchen zu spielen, vermutet Karacakurtoglu. Die Absage der Flüchtlingshelfer habe er später groß in den sozialen Netzwerken verbreitet, offenbar um die Arbeit des Vereins zu diskreditieren.

Es sei bereits die zweite Attacke dieser Art innerhalb weniger Tage, berichtet Karacakurtoglu. Wurden die syrischen Flüchtlinge 2015 noch mit Hass, Hetze und teilweise Gewalt von rechts konfrontiert, so würden die ukrainischen Geflüchteten heute auf andere Art und Weise instrumentalisiert. „Diesmal handelt es sich schließlich um weiße Europäer - da misst man mit zweierlei Maß.“

Die Silvesternacht ändert alles

Diesen Stimmungswandel, die Andersbehandlung ukrainischer Geflüchteter, beobachtet der Dortmunder Flüchtlingshilfeverein aber nicht nur von Rechts - sondern durchaus auch in der Zivilgesellschaft. Hier sei die Lage aber ein wenig komplexer.

„Schon damals im September 2015 war die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung riesig“, berichtet Karacakurtoglu. Dortmund sei - trotz Nazi-Szene - eine multikulturelle und offene Stadt. Teilweise habe man sich vor Spenden kaum retten können - Helferinnen und Helfer hätte man sogar wieder nach Hause schicken müssen.

Einige Monate nach der Ankunft der ersten Züge allerdings habe sich das Blatt dann gewendet - genau genommen mit den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht 2015/2016. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung habe schlagartig nachgelassen, erinnert sich Karacakurtoglu - und auch das Verhalten einiger Helferinnen und Helfer habe sich spürbar geändert.

Anfeindungen auf Ausflügen

„Diejenigen, die zu Beginn noch viel Verständnis für das Erlebte der Geflüchteten hatten, hatten auf einmal keine Geduld mehr. Andere sind komplett ausgestiegen, weil sie von ihrem Familien- und Freundeskreis für ihr Ehrenamt angegangen wurden“, erinnert sich die Vorsitzende. Viele Monate habe es gebraucht, bis sich die Lage wieder einigermaßen normalisiert habe.

Auch in der alltäglichen Flüchtlingsarbeit habe der Verein immer wieder Anfeindungen erleben müssen. Karacakurtoglu erinnert sich an einen Bildungsausflug mit einer Gruppe muslimischer Geflüchteter nach Fulda. Dort hätten sich die Betreiber einer Jugendunterkunft zunächst über die Gruppe selbst beschwert - und später noch, weil sie Gerichte ohne Schweinefleisch hatten anbieten müssen.

Auch auf anderen Ausflügen sei man stets komisch beäugt und häufig sogar angepöbelt worden, berichtet Karacakurtoglu.

Fatma Karacakurtoglu war schon 2015 als Flüchtlingshelferin im Einsatz, heute leitet sie als Vorsitzende den Verein Train of Hope. Quelle: Matthias Schwarzer/RND

Ukrainer werden anders behandelt

Davon sei in der neuen Flüchtlingskrise im März 2022 nichts mehr zu spüren - im Gegenteil. Die Hilfsbereitschaft gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainern sei eine andere. Die Anzahl der Spenden habe sich zwar nicht großartig verändert. „Viele Dortmunderinnen und Dortmunder bieten diesmal aber sogar ihre Wohnungen an. Das haben wir 2015 definitiv nicht so erlebt.“

Auch in der Politik und bei den Behörden bemerkt Karacakurtoglu eine Andersbehandlung. „Noch im Winter sind Menschen im tiefsten Wald an der belarussischen Grenze erfroren, weil man sie nicht in die EU lassen wollte“, so die Flüchtlingshelferin. Plötzlich seien Dinge möglich, die vorher undenkbar schienen.

„Dass ein Geflüchteter kommt und direkt am Tag seiner Anmeldung beim Sozialamt sein Geld erhält - das hat es so vorher nicht gegeben“, bemerkt Karacakurtoglu. Zudem hätten ukrainische Geflüchtete unmittelbar Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt - Grundlage dafür ist Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes. Auch das sei damals völlig anders gewesen.

Mehr Wohnungsangebote als 2015

Dass die Hilfsbereitschaft gegenüber Europäern offenbar eine andere ist als gegenüber Geflüchteten aus anderen Teilen der Erde, nimmt nicht nur der Dortmunder Verein Train of Hope wahr. Auch Kai Weber vom Flüchtlingsrat Niedersachsen bemerkt, dass die Hilfsbereitschaft aktuell deutlich höher ist als noch 2015.

„Über die Gründe können wir nur spekulieren“, sagt Weber dem RND. Eine Rolle spiele aber sicherlich die räumliche Nähe. „Zum Zweiten kommt die Bedrohung aus dem Osten, aus Russland, es wird also ein altbekanntes Feindbild reaktiviert. Zum Dritten dürfte eine Rolle spielen, dass hauptsächlich Frauen und Kinder fliehen.“ Aber auch eine rassistische Komponente schließt Weber nicht aus.

„Tatsache ist, dass erheblich mehr Menschen als 2015 bereit sind, Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen. Diesmal ist auch die CDU nicht zerrissen, sondern in Solidarität vereint, selbst AFD-Anhänger unterstützen mehrheitlich die Aufnahme von Ukrainer:innen“, bemerkt der Flüchtlingshelfer.

„Fühle mich verpflichtet": Wie ein Flüchtling aus Syrien zum Helfer für die Ukraine wurde

2015 darf sich doch wiederholen

Weber stimmt das hoffnungsvoll: Der Großteil der Wohnungsangebote sei „getragen von ehrlicher Betroffenheit“, sagt er. Und die Solidarität sei insbesondere nach der Flüchtlingskrise vor sieben Jahren sehr erfreulich. Schließlich hätte sich ein Teil der politischen Klasse seinerzeit geschworen, 2015 dürfe sich keinesfalls wiederholen.

Die Mannheimer Bahnhofshelferinnen und -helfer berichteten dem SWR ähnliches. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung im Vergleich zu 2015 sei heute drei- oder viermal so groß. Man freue sich zwar, dass die Menschen mithelfen wollen, das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer zu lindern. Aber: „So müsste es bei allen Menschen sein, die vor Krieg fliehen. Also dass die Grenzen sofort geöffnet werden“, wird die Bahnhofshelferin Natice Orhan-Daibel zitiert.

Die Flüchtlingshilfe Mittelhessen erklärt gegenüber dem RND, ukrainische Flüchtlinge seien derzeit „de facto Flüchtlinge 1. Klasse“. Das liege laut Sprecherin Bettina Twrsnick an den weitgehenden Freiheiten, die sie im Vergleich zu anderen Geflüchteten hätten. So müssten Ukrainerinnen und Ukrainer etwa keinen Asylantrag stellen und hätten auch eine Arbeitserlaubnis. „Hierin sehe ich längerfristig gesehen größere Konflikte - wenn man sich nicht darauf besinnt, dass Menschen aus Afghanistan, Syrien und Afrika ebenfalls wegen des Krieges fliehen und deshalb die gleichen Rechte haben müss(t)en“, so Twrsnick.

Ungleichbehandlung an den Grenzen

Auch an anderer Stelle ist die Ungleichbehandlung Thema. Schon kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine hatten sich Videos in den sozialen Netzwerken verbreitet, die zeigen, dass Hunderte Schwarze, arabische und indische Studenten über Stunden in der ukrainischen Kälte stehen und darauf warten mussten, die Grenze zu einem Nachbarland überqueren zu dürfen.

In der westukrainischen Stadt Lwiw sollen Medienberichten zufolge Menschen afrikanischer Abstammung am Grenzübertritt gehindert worden sein. Laut dem UN-Expertengremium für Menschen afrikanischer Abstammung sei ihre Bewegungsfreiheit verzögert worden, bis alle weißen Migranten und Asylbewerber untergebracht waren.

Migrationsforscherin Sabine Hess, die auch im Vorstand des Rats für Migration sitzt, erklärte seinerzeit in einem Interview mit dem „Spiegel“, bei der Flüchtlingshilfe werde derzeit mit „zweierlei Maß“ gemessen.

„Zwei-Klassen-Asylsystem“

Als im Winter Tausende Geflüchtete in der Kälte an der polnisch-belarussischen Grenze ausharrten, habe es diese Hilfe nicht gegeben. „Und das, obwohl etliche von ihnen ebenfalls klassische Kriegsflüchtlinge waren, etwa aus Syrien“, so Hess.

„An den EU-Außengrenzen werden regelmäßig Menschenrechte missachtet. Es kursieren auch aktuell Geschichten darüber, dass afrikanische Gaststudenten aus der Ukraine aufgrund ihrer Hautfarbe an der polnischen Grenze abgewiesen worden seien. Wir werden also nicht umhinkommen, auch bei diesem Konflikt über Rassismus zu sprechen.“

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verschickte derweil einen offenen Brief an die österreichische Bundesregierung und warnte darin vor einem „Zwei-Klassen-Asylsystem“. Wenn etwa People of Color in eisiger Kälte und ohne Essen im Freien ausharren müssten und von Beamten und Soldaten rassistisch beschimpft würden, sei das struktureller Rassismus, „der Menschen in ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Geflüchtete trenne.

Das Problem mit der Bürokratie

Auch Fatma Karacakurtoglu spricht von strukturellem Rassismus, wenn sie die Ereignisse in Dortmund schildert. Das Hauptproblem liege in der Flüchtlingspolitik - die enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung wolle sie keinesfalls schmälern, im Gegenteil.

Diese sei aktuell wichtiger denn je: „Die Flüchtlingsunterkünfte in Dortmund sind bereits voll. Die Geflüchteten sind also auf die Wohnungen von Dortmunderinnen und Dortmundern angewiesen, sonst werden sie an die Landesaufnahmeeinrichtungen anderer Kommunen weitergeschickt.“

Dieser Prozess allerdings sei noch immer genauso bürokratisch wie damals, 2015. „Es gibt kaum ein schlimmeres Gefühl als weitergeschickt zu werden“, sagt die Helferin. Erst vergangene Woche habe sie eine Familie gehen lassen müssen, weil sich für sie keine passende Wohnung finden lassen konnte. Auch von ihrem Haustier sei die Familie dann für mehrere Wochen getrennt worden, weil dieses zunächst wochenlang in Quarantäne muss.

„Das hat mir fast das Herz gebrochen“, sagt die Flüchtlingshelferin. An diesem Punkt machen die deutschen Gesetze für keinen Geflüchteten eine Ausnahme - ganz egal ob er aus Syrien oder der Ukraine kommt.

Von Matthias Schwarzer/RND