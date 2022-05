Endlich wird es wärmer in Deutschland. Nachdem es im April kühler als sonst in diesem Monat üblich war, kommt endlich die Sonne heraus und die Temperaturen steigen. Doch ein Blick auf das Datum verrät: Die Eisheiligen stehen kurz bevor. Die Tage vom 11. bis 15. Mai bringen nach einer Bauernregel die letzten Frostnächte des Frühjahrs mit sich. Kann man den warmen Temperaturen also überhaupt trauen?

An die Luft mit den Pflanzen

„Die Eisheiligen fallen in diesem Jahr komplett aus. Man kann auf jeden Fall seine Pflanzen schon nach draußen stellen“, sagt der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Nach einem zweitägigen Temperaturhoch am Dienstag und Mittwoch folge ein kurzer Temperaturabsturz. Schmidt erklärt: „Dabei handelt es sich aber nicht um einen Kälteeinbruch, wie er um die Jahreszeit häufiger vorkommt.“

Erstmal bleibt es warm

Doch zunächst kann man sich bundesweit auf sommerliche Temperaturen freuen. Im Westen und Südwesten, besonders entlang des Rheins und seinen Nebenflüssen, könne das Thermometer am Mittwoch sogar bis zu 30 Grad anzeigen.

Zum Wochenende hin nehmen diese Temperaturen dann etwas ab. Im Süden könne man dennoch etwa 25 Grad erwarten. Im Norden, etwa bei Hamburg und an der Küste, flache es auf Temperaturen um die 18 Grad ab, so Schmidt: „Es bleibt insgesamt angenehm, aber nicht so warm.“

Nächste Woche: voller Sommer

Dank eines deutlichen Warmluftzuflusses könnten diese Temperaturen in der nächsten Woche sogar noch übertroffen werden. Schmidt prognostiziert: „Außer an der Küste kann es flächendeckend zu über 30 Grad kommen. Der Frühsommer ist erstmal da.“

Hohe Temperaturen nicht ungewöhnlich

Außerdem weist der Meteorologe daraufhin, dass solch hohe Temperaturen für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich sind. Vielmehr war es im April unterdurchschnittlich kalt. So wich der Durchschnittswert in diesem Jahr im April um -1,3 Grad vom 30-jährigen Mittelwert, ermittelt aus den Jahren von 1991 bis 2021, ab.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Larissa Kahr/RND