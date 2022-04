Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 05.04.2022

Am Dienstag überwiegen oft dichte Wolken, die Sonne hat nur anfangs noch im Norden Chancen. Dabei gibt es vor allem über der Mitte und im Süden zum Teil kräftigen Regen-, im Südschwarzwald, in Richtung Allgäu und in den östlichen Mittelgebirgen ab etwa 800 bis 1200 Metern Höhe Schneeregen oder Schnee. Später folgt vom Nordwesten bis in den Nordosten neuer Regen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 4 und 12 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken, zum Teil stürmischen Böen aus Südwest bis Nordwest.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lässt der Regen und Sprühregen im Südosten und Osten nach. An den Küsten bleibt es sehr regnerisch. Im Norden bleibt es mit 5 bis 0 Grad oft frostfrei, sonst wird es mit minus 1 bis minus 8 Grad eisig kalt.

Wetter am Mittwoch, 06.04.2022

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden und Westen fällt dabei im Tagesverlauf mal mehr, mal weniger Regen. Auch im äußersten Süden gehen bis zum Abend nur einzelne Schauer nieder. Von der Mitte bis zum Osten bleibt es trockener, aber die Sonne hat es schwer. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 17 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Nordwesten und an den Küsten stark aus Südwest bis West. Dabei treten nördlich der Donau starke bis stürmische Böen, auf den Höhen Sturmböen auf.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht es überwiegend stark bewölkt und regnerisch weiter. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad. Der Südwest- bis Westwind weht frisch, im Nordwesten stark mit starken bis stürmischen Böen. An der Nordsee und im Nordwesten treten Sturmböen auf.

Wetter am Donnerstag, 07.04.2022

Am Donnerstag wird es stürmisch. Mit hohem Tempo ziehen im Tagesverlauf graue Wolkenfelder mit zum Teil anhaltenden und kräftigen Regengüssen vorüber. Danach wechseln sich im Norden und Westen Sonne und Wolken ab, und es folgen weitere Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. Die Schneefallgrenze sinkt dabei in der Eifel, im Sauerland und Harz bis in tiefere Lagen. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 15, im Süden bis 17 Grad. Der frische bis starke, an der Nordsee und auf den Höhen stürmische Südwest- bis Nordwestwind sorgt auch im Flachland für Sturm-, auf den Höhen für Orkanböen.

Wetter am Mittwoch, 08.04.2022

Am Freitag lassen die Regenschauer im äußersten Norden und Nordosten im Tagesverlauf nach. Dagegen wird es vom Südrand der Mittelgebirge und im Süden sehr regnerisch. Dabei gibt es besonders im Süden anhaltenden und zum Teil ergiebigen Regen, zum Teil bis in tiefere Lagen Schneeregen oder Schnee. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 6 bis 15, im Süden bis 17 Grad.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor