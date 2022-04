Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 07.04.2022

Am Donnerstag wird es stürmisch und regnerisch. Dabei ziehen mit hohem Tempo erst anhaltende, auch kräftige Regengüsse von Nordwesten nach Osten und Süden weiter. Später wechseln sich im Norden und Westen Sonne und Wolken ab, und es folgen Schauer mit Regen, Graupel, in der Eifel, im Sauerland und Harz bis in tiefere Lagen Schnee. Örtlich treten Gewitter auf. Am Nachmittag werden 6 bis 15, im Süden bis 17 Grad erwartet. Der frische bis starke, an der Nordsee und auf den Höhen stürmische Südwest- bis Nordwestwind sorgt im Flachland für Sturm-, auf den Höhen für Orkanböen.

In der windigen und regnerischen Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es fast überall längere und kräftige Regengüsse. Auf den Höhen geht der Regen zum Teil in Schnee über. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 0 Grad zurück. Der frische bis starke Wind aus West bringt starke bis stürmische Böen, an der Küste Sturm-, auf den Höhen auch Orkanböen.

Wetter am Freitag, 08.04.2022

Am Freitag lassen die Schauer, örtlich auch mit Graupel, Blitz und Donner im Norden gebietsweise nach. Dagegen gibt es über den Mittelgebirge viele kräftige Schauer. Vom Südrand der Mittelgebirge bis zu den Alpen bleibt es sehr regnerisch. Dabei gibt es anhaltenden, auch ergiebigen Regen. Zum Teil fällt bis in tiefere Lagen Schnee. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 6 bis 15, im Süden bis 17 Grad. Im Norden und später an den Alpen weht ein frischer bis starker West- bis Südwestwind. Hier treten besteht örtlich noch Gefahr von Sturm- und Orkanböen.

Wetter am Samstag, 09.04.2022

Am Samstag bleibt es fast überall wechselhaft, aber es wird vorübergehend kühler. Häufig gehen im Tagesverlauf noch Regen-, Graupel- oder Schneeschauer nieder. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 bis 600 Metern Höhe. Auf manchen Straßen kann es auf den Höhen rutschig sein. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 2 und 10 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der Küste auch starker Wind aus West bis Nordwest. Dabei treten frische bis starke, an der Küste stürmische Böen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor