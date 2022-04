Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 14.04.2022

Am Donnerstag (Gründonnerstag) überwiegen zwischen dem Westen und dem Nordosten, später auch zwischen dem Südwesten und Osten dichte Wolken. Sie bringen gebietsweise zum Teil kräftige Regengüsse, örtlich kurze Gewitter. Aus dem Nordwesten folgen weitere Schauer, aber auch im Norden Bayerns und an den Alpen wird es wechselhafter. Im Südosten bleibt es bei einem Wechsel von Sonne und Wolken am freundlichsten. Im Norden und Osten steigen die Temperaturen auf 10 bis 18, sonst auf 15 bis 24 Grad. In Norden weht ein mäßiger, an der See frischer Wind aus West bis Nordwest, sonst ein oft nur schwacher Wind aus Nord.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt im äußersten Nordosten, an der Oder, am Erzgebirge und im Südosten mal mehr, mal weniger Regen oder Sprühregen. Sonst bleibt es größtenteils wechselnd bis stark bewölkt und trocken. Zum Teil bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 3 Grad zurück.

Wetter am Freitag, 15.04.2022

Am Freitag (Karfreitag) setzt sich bei einem Wechsel von Sonne und Wolken fast überall ruhiges und trockenes Frühlingswetter fort. Lediglich über dem Osten und anfangs auch an den Alpen gibt es noch zeitweise einzelne Regenschauer. Im Norden und Osten steigen die Temperaturen auf 9 bis 16, im Westen und Süden auf 13 bis 22 Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger, an der See auch frischer Wind aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag können sich am Erzgebirge, im Arbergebiet und in den Alpen noch Schauer bilden. Sonst bleibt es größtenteils trocken. Die Luft kühlt sich auf plus 10 bis minus 1 Grad ab.

Wetter am Samstag, 16.04.2022

Der Samstag (Ostersamstag) kündigt größtenteils freundliches und trockenes Wetter mit viel Sonnenschein an. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, dann scheint die Sonne überall längere Zeit. Mal ziehen mehr, mal weniger Wolken vorüber. Nur noch in den Alpen kann es letzte Schauer geben. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 8 und 19 Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger bis frischer Wind aus Nordost bis Ost.

Wetter am Sonntag, 17.04.2022

Am Sonntag (Ostersonntag) und Montag (Ostermontag) stellt sich an beiden Tagen gering bis wechselnd bewölktes Wetter mit viel Sonnenschein ein. Es bleibt dabei vorerst trocken. Die Temperaturen bewegen sich in den Nachmittagsstunden zwischen 7 und 17, in der Westhälfte zum Teil bis 19 Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger Wind aus nordöstlichen bis südöstlichen Richtungen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor