Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es häufig stark, nur gebietsweise wechselnd bewölkt. Vor allem im Süden und an den Küsten gehen noch Schauer nieder, aber auch in der Mitte fällt örtlich etwas Regen oder Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 6 und minus 3 Grad.

Wetter am Donnerstag, 31.03.2022

Am Donnerstag bleibt es im Westen und Süden oft grau, dabei fällt gebietsweise Regen, Schneeregen oder Graupel. Im Südwesten kann es örtlich gewittern. Im Nordosten und Osten ziehen immer mehr Wolken vor die Sonne. Hier gibt es kaum Schauer. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 2 und 11 Grad. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, zum Teil aus West. Sonst bläst ein teils mäßiger bis frischer, teils starker Wind aus Ost.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wechseln sich in der Nordhälfte Sonne und Wolken ab. Im Süden gibt es weitere Regen-, Schneeregen- oder Schneefälle. Die Temperaturen sinken auf plus 4 bis minus 2 Grad.

Wetter am Freitag, 01.04.2022

Am Freitag ist es im Süden und über den Mittelgebirgen überwiegend stark bewölkt und zeitweise fällt Regen oder Schnee. Örtlich kann es auf den Straßen rutschig werden. Im Norden wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen nur bei kühlen 0 bis 8 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Küste stark aus Nordost, im Süden aus Nordwest.

Wetter am Samstag, 02.04.2022

Am Samstag gibt es im Süden noch Regen- oder Schneefälle. Auf manchen Straßen kann es rutschig sein. Im Norden zeigt sich öfter die Sonne, auch über der Mitte heitert es ab und zu auf. Am Sonntag gibt es an der Nordsee und an den Alpen noch Schauer, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen minus 3 und plus 8 Grad.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor