Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 01.04.2022

Am Freitag ist es in den Mittelgebirgen und im Süden oft stark bewölkt, dabei fällt zeitweise Regen, Schneeregen oder Schnee. In höheren Lagen ist es winterlich und kann es auf Straßen und Wegen gefährlich glatt sein. Im Norden halten sich dichte Wolken, gebietsweise gibt es noch ein wenig Sprühregen oder ein paar Schneeflocken. Die Sonne setzt sich am ehesten an der Ostsee durch. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen minus 3 und plus 7 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, im Norden auch starker Wind aus Nordost, im Süden aus Nord bis Nordwest.

In der Nacht von Freitag auf Samstag halten sich in der Mitte und im Süden viele Wolken. Zeitweise fällt Schnee, in tiefen Lagen auch noch Regen. Im Norden ist es wechselnd bewölkt und es gibt noch vereinzelt Schneeschauer. Bei Tiefsttemperaturen zwischen plus 3 und minus 5 Grad kann es verbreitet glatt sein.

Wetter am Samstag, 02.04.2022

Am Samstag hält sich im Süden eine graue Wolkendecke und es schneit längere Zeit. In tiefen Lagen fällt auch noch Schneeregen oder Regen. Dabei muss mit Straßenglätte, in den Mittelgebirgen auch mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Dagegen zeigt sich die Sonne an der Küste auch mal längere Zeit. Sonst ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt, und es gibt nur vereinzelte Schnee- oder Graupelschauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 8 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen frischer Nordost- bis Nordwind.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lassen die Schneefälle an den Alpen nach. An der Nordsee gibt es ein paar Regenschauer. Häufig herrscht Frost bei minus 1 bis minus 7 Grad. Nur an der Küste und zum Teil am Rhein bleibt es frostfrei.

Wetter am Sonntag, 03.04.2022

Am Sonntag bleibt es weiterhin winterlich kalt. Maximal 8 Grad werden erreicht. Es ist wechselnd bewölkt, und die Sonne scheint ab und zu. Südlich der Donau gibt es anfangs noch einzelne Schneeschauer. Nördlich der Mittelgebirge ziehen neue Schnee-, Regen- und Graupelschauer heran. Die neue Woche beginnt im Norden wechselhaft mit Regen und auch noch Schnee. Im Süden ist es freundlicher und weitgehend trocken.

Wetter am Montag, 04.04.2022

Am Montag beginnt die neue Woche im Süden mit einem Wechsel von Sonne und Wolken noch trocken. Im Tagesverlauf wird es aber auch hier wechselhafter, dabei ziehen von Norden und den Mittelgebirgen neue Regen- oder Schneefälle heran. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 11 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der Küste starker Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor