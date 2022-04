Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 09.04.2022

Am Samstag bleibt es wechselhaft und nasskalt. Örtlich gehen zum Teil kräftige Regen-, Graupel- oder Schneeschauer nieder. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 600 Metern Höhe. Auf manchen Höhenstraßen und an den Alpen kann es glatt sein. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 2 und 11 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, an der Küste auch starker Wind aus West bis Nordwest. Dabei treten frische bis starke, an der Küste stürmische Böen auf.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geht die Schaueraktivität deutlich zurück. Regen-, Graupel- oder Schneeschauer gibt es nur noch im Nordwesten, auf den Höhen und im Süden. Die Luft kühlt sich auf plus 5 bis minus 3 Grad ab. Auf den Straßen kann es teilweise glatt sein.

Wetter am Sonntag, 10.04.2022

Am Sonntag setzt sich das wechselhafte Schauerwetter zunächst fort. Örtlich können sich auch noch Gewitter bilden. Westlich des Rheins und im Südwesten gehen bei einem Wechsel von Sonne und Wolken kaum noch Schauer nieder. Im Tagesverlauf lassen die Schauer auch in den übrigen Regionen immer mehr nach. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 3 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an den Küsten frischer Wind aus West bis Nordwest.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen über den Norden und Osten noch einige dichtere Wolkenfelder, Schauer fallen aber kaum. Sonst ist es nur locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen gehen auf plus 5 bis minus 6 Grad zurück. Teilweise kann es glatt sein.

Wetter am Montag, 11.04.2022

Am Montag wechseln sich nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder Sonnenschein und Wolken ab. Im Nordosten können vereinzelt noch Regenschauer niedergehen, sonst bleibt es meist den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte Werte zwischen 7 und 19 Grad. Im Nordosten weht ein mäßiger bis frischer Nordwest- bis Westwind, sonst ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Ost.

Wetter am Dienstag, 12.04.2022

Am Dienstag scheint neben hohen Wolkenfeldern häufig die Sonne. Lediglich im Nordwesten und Westen können sich im Tagesverlauf auch mal dichtere Wolken zeigen. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei frühlingshaften 10 bis 23 Grad. Die wärmsten Temperaturen werden entlang des Rheins erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frisch aus Südost bis Ost.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor