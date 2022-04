Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Sonntag, 17.04.2022

Am Ostersonntag ziehen über die Ostsee, Oder und das Erzgebirge und den Südosten noch Wolken, sonst gibt es nahezu ungestörten intensiven Sonnenschein. Es bleibt dabei überwiegend trocken. Die Temperaturen bewegen sich in den Nachmittagsstunden zwischen 9 und 17 Grad, in der Westhälfte werden bis zu 19 Grad erreicht. Der Wind weht schwach, teils mäßig aus nordöstlichen bis südöstlichen Richtungen.

In der oft sternenklaren Nacht von Sonntag auf Montag können sich am Erzgebirge und Bayerischen Wald Nebel- oder Hochnebelfelder bilden. Zwischen der Ostsee, dem Erzgebirge und über Ostbayern ziehen hohe, lockere Wolken. Die Luft kühlt sich auf plus 7 bis minus 3 Grad ab.

Wetter am Montag, 18.04.2022

Auch am Ostermontag scheint besonders in der Westhälfte und über der Mitte intensiv bei geringer Wolkenzahl die Sonne. Auch im Osten und Südosten scheint häufig die Sonne, und besonders über die Höhen ziehen einige Quellwolken vorüber, aber es bleibt überall trocken. Im Osten werden Höchstwerte von 11 bis 16 Grad erreicht, im Westen steigen die Temperaturen bis 20 Grad. Dazu weht ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag bleibt es trocken und gering bis wechselnd bewölkt. Die Temperaturen gehen auf plus 8 bis minus 2 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 19.04.2022

Am Dienstag gibt es ein Mix aus Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken. Allerdings können sich am Erzgebirge und im Bayerischen Wald Schauer bilden. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 9 und 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

RND/Wetterkontor