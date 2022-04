Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 18.04.2022

Auch am Ostermontag scheint in der Westhälfte und über der Mitte bei geringer Wolkenzahl viele Stunden die Sonne. Auch im Osten und Südosten scheint häufig die Sonne, aber besonders über die Höhen ziehen einige Quellwolken vorüber, aber es bleibt überall trocken. Im Osten werden Höchstwerte von 11 bis 16 Grad erreicht, im Westen steigen die Temperaturen bis 20 Grad. Dazu weht ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag bleibt es trocken und gering bis wechselnd bewölkt. Die Temperaturen gehen auf plus 8 bis minus 2 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 19.04.2022

Am Dienstag gibt es wieder viel Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken. Allerdings können sich am Erzgebirge und im Bayerischen Wald aus ein paar größeren Quellwolken Schauer bilden. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag im Osten und Südosten zwischen 7 und 16, in der Westhälfte steigen die Temperaturen bis 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen bis nordöstllichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bewölkt. Dabei bleibt es meist trocken, lediglich im Südosten Bayerns fällt örtlich etwas Regen. Die Temperaturen gehen auf plus 6 bis minus 3 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 20.04.2022

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Tagesverlauf können im äußersten Westen und am Alpenrand größere Quellwolken einzelne Regenschauer bringen. Die Höchsttemperaturen erreichen am Nachmittag 8 bis 18 Grad. Der Wind aus Ost bis Nordost weht schwach bis mäßig, zum Teil auch frisch.

Wetter am Donnerstag, 21.04.2022

Am Donnerstag scheint im Süden und Südwesten häufig die Sonne, sonst ist es wechselnd, gebietsweise auch stark bewölkt. Dabei gibt es aber nur vereinzelt etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 12 und 18 Grad, im Westen und Südwesten steigen die Temperaturen bis 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor