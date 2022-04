Zum wiederholten Male in diesem Jahr können die Menschen in Deutschland ein Wetterphänomen beobachten: Am Wochenende weht wieder Saharastaub über die Bundesrepublik. Am Donnerstag lag dieser bereits schon über Spanien und Frankreich. „Am Freitag kommt er dann auch zu uns, da der Wind nach Westen dreht“, erklärte der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von „Wetterkontor“ am Donnerstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Am Samstag liege der Wüstenstaub vor allem über der Mitte und dem Süden Deutschlands - in einer Höhe von zwei bis drei Kilometern. Dort kann er durch kleinere Schauer ausgewaschen werden, was den sogenannten „Blutregen“ verursacht. „Am Sonntag wird der Saharastaub durch den Wind allmählich abgetrieben“, sagte Schmidt.

Saharastaub erneut über Deutschland: „Schon ungewöhnlich“

Dass in diesem Jahr schon mehr als dreimal Saharastaub nach Deutschland geweht wird, findet der Meteorologe „schon ungewöhnlich“. Gefährlich oder bedrohlich sei das aber keinesfalls. „Autofahrer ärgern sich wegen des Sandes auf ihren Fahrzeugen. Die einzigen, die sich freuen, sind die Tankstelleninhaber“, scherzte Schmidt. Ein Zusammenhang der Häufung des Wetterphänomens mit dem Klimawandel lasse sich nach Ansicht des Experten aber nicht, oder zumindest noch nicht, feststellen.

„Tanz in den Mai“ bei bis zu 18 Grad

Nach einem weitgehend schönen Donnerstag mit Temperaturen bis zu 20 Grad wird in Deutschland auch der Start ins Wochenende angenehm. Am Freitag erwartet der Meteorologe ebenfalls bis zu 20 Grad, wobei es im Norden wegen nördlicher Winde mit zehn bis 15 Grad etwas kühler sein kann.

Am Samstag kann es zum „Tanz in den Mai“ vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands vereinzelt Schauer geben. Insgesamt werde das Wetter am letzten Apriltag wechselhaft mit einem Sonne-Wolken-Mix. „Der Norden bleibt aber weitgehend trocken“, erklärte Schmidt. Die Temperaturen liegen maximal bei zwölf bis 18 Grad. Abends kühle es aber ab.

Am 1. Mai kann es in Süddeutschland noch einmal kleinere Schauer geben. „Morgens ist es noch frisch, der Nachmittag wird angenehm. Es wird recht freundlich, dem Spaziergang steht also nichts im Wege“, sagte der Experte. Die Temperaturen am Sonntag seien ähnlich wie am Vortag.

