In der nächsten Woche kommt der Sommer: Zum ersten Mal in diesem Jahr wird es länger richtig warm. Adrian Leyser von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes hält dann Temperaturen um die 30 Grad für möglich, wie er am Freitag mitteilte.

Schon am Wochenende zeigt sich über der Mitte Deutschlands längere Zeit die Sonne. „Dann geht es mit den Temperaturen auch rauf bis auf T-Shirt taugliche 24 Grad“, sagte Leyser. Im Süden und Norden sieht es allerdings noch ganz anders aus: Am Alpenrand kann es wieder kräftig schütten, über der See hängt eine Kaltfront. Damit werden im Regen an den Alpen und im Norden kaum 15 Grad erreicht.

Vorerst „Sandwich-Wetter“ mit einer Schauerzone

Am Sonntag baue sich über der Nordsee das Hoch „Wolf“ auf, das der Kaltfront allmählich den Garaus mache, erläuterte Leyser. „Dennoch bleibt es zunächst bei einem ‚Sandwich-Wetter‘ mit einer Schauerzone an den Alpen sowie entlang der alternden Kaltfront über der Mitte und zwei sonnigen Zonen zwischen Main und Donau sowie im Norden.“

Zu Beginn der Woche geht's dann klar bergauf: „Bei viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen von verbreitet 24 bis 29 Grad am Dienstag bekommt neben dem T-Shirt auch die kurze Hose zunehmend Konjunktur.“

Ab Wochenmitte nähern sich allerdings atlantische Tiefausläufer, die zumindest der Nordhälfte Deutschlands wieder unbeständigeres und kühleres Wetter bringen könnten. Nach Süden besteht noch die Chance, dass aus einem kurzen Sommerintermezzo eine ganze Sommerwoche wird. „Ob es sogar für den ersten heißen Tag mit Temperaturen von 30 Grad reicht, bleibt aber abzuwarten“, sagte Leyser.

