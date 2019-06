Mebane

Ein Elfjähriger hat in Mebane im US-Staat North Carolina einen Einbrecher mit einer Machete bewaffnet vertrieben. Medienberichten zufolge war der Junge alleine zuhause, als eine Frau an die Tür klopfte. Zur gleichen Zeit drang ein Mann durch ein Fenster in das Haus ein. Mit vorgehaltener Luftdruckwaffe zwang er das Kind in einen Schrank im Schlafzimmer. Doch der Junge entkam aus dem Kleiderschrank, griff sich eine Machete und traf den Einbrecher damit am Hinterkopf.

Mit der Machete schlägt er die Einbrecher in die Flucht

Nach einem kurzen Gerangel floh der Mann, als er bemerkte, dass er blutete. Der Einbrecher, die Frau sowie ein weiterer Mann, der mit einem Auto wartete, suchten das Weite. Der 19-jährige mutmaßliche Einbrecher wurde kurz darauf festgenommen, als er seine Kopfwunde in einem Krankenhaus behandeln ließ. Nach Angaben der Polizei muss der Tatverdächtige sich wegen Einbruch, Kidnapping und Übergriffen auf ein Kind unter zwölf Jahren verantworten. Die anderen beiden Personen wurden noch nicht identifiziert.

Von RND/lzi