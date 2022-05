Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 03.05.2022

Der Dienstag ziehen zuerst über die Küsten und dann zum Teil über das Norddeutsche Flachland Wolkenfelder. Dabei gibt es nur stellenweise etwas Regen. Später lockern die Wolken im Nordosten wieder für die Sonne auf. Im Süden entwickeln sich im Tagesverlauf nach Auflösung lokaler Dunst- oder Nebelfelder und einem Wechsel von Sonne und Wolken vereinzelt kräftige Schauer und örtlich Gewitter. Dabei kann es örtlich zu Starkregen und Überflutungen kommen. Dabei werden 11 bis 22 Grad erreicht. Abgesehen von frischen bis starken Gewitterböen weht der Wind schwach, im Norden mäßig aus Nord.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es an den Küsten und im Norddeutschen Flachland dichtere Wolken und örtlich ein wenig Regen. Am Erzgebirge und im Süden bilden sich häufig Nebel- oder Hochnnebelfelder. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 2 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 04.05.2022

Am Mittwoch wechseln sich sich häufig Sonnenschein und zum Teil dichte Wolken ab. Besonders über dem Süden und am Südrand der Mittelgebirge entwickeln sich zum Teil kräftige Regengüsse. Stellenweise bilden sich einzelne kurze oder starke Gewitter. Dabei kann es örtlich frische bis starke Böen, Starkregen und Überflutungen geben. Die Temperaturen ändern sich kaum, am Nachmittag werden 12 bis 21 Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bleibt es teils wechselnd wolkig und trocken. Teils gehen in Sachsen und im Süden weitere Regengüsse, örtlich auch mit Blitz und Donner nieder. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad.

Wetter am Donnerstag, 05.05.2022

Am Donnerstag setzt sich das wechselhaftes Schauerwetter mit einzelnen kurzen Gewittern im Süden und äußersten Osten fort. Im Norden und Westen wechseln sich zunächst Sonne und Wolken ab. Zum Abend hin können örtliche Schauer am Niederrhein auftauchen. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 12 und 21 Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger Wind aus nördlichen bis westlichen Richtungen.

RND/Wetterkontor