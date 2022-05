Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 02.05.2022

Am Montag scheint im Nordwesten und Norden häufig die Sonne, und es bleibt überwiegend trocken. In der Mitte und im Süden ist es dagegen wechselnd bewölkt, und im Tagesverlauf entwickeln sich gebietsweise einzelne Schauer oder örtlich kurze Gewitter. Diese können örtlich auch kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 14 und 20 Grad, an der See ist es etwas kühler. Der Wind weht oft schwach, vor allem an den Küsten auch mäßig aus Nordwest bis Nordost.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer im Süden wieder nach, und die Wolken lockern vermehrt auf. Gebietsweise entsteht Nebel oder Hochnebel. Im Norden werden die Wolken im Laufe der Nacht dichter, Regen fällt aber nur vereinzelt. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 1 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 03.05.2022

Der Dienstag startet südlich des Mains gebietsweise mit Nebel, im Tagesverlauf entwickeln sich bei stark wechselnder Bewölkung wieder einzelne Schauer, örtlich auch Gewitter. Im Norddeutschen Flachland überwiegen zunächst größere Wolkenfelder, und fällt hier und da etwas Regen. Später lockern die Wolken vor allem in Küstennähe immer mehr auf, und die Sonne scheint auch mal längere Zeit. Dabei werden 11 bis 20 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es an den Küsten und im Norddeutschen Flachland dichtere Wolken und örtlich ein wenig Regen. Am Erzgebirge und im Süden bilden sich häufig Nebel- oder Hochnnebelfelder. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 2 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 04.05.2022

Am Mittwoch lockern sich die vielen, zum Teil dichten Wolkenfelderim Norden und besonders im Nordwesten auf. Über den östlichen Mittelgebirgen und im Süden hin wird die Sonne öfter von Wolken verdeckt, und hier und da entwickeln sich wieder zum Teil kräftige Schauer. Auch einzelne kurze oder starke Gewitter bilden sich. Die Temperaturen ändern sich kaum, am Nachmittag werden 12 bis 20 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

Wetter am Donnerstag, 05.05.2022

Am Donnerstag setzt sich das wechselhaftes Schauerwetter mit einzelnen kurzen Gewittern besonders über dem Osten, der Mitte und dem Süden fort. Sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 12 und 20 Grad. Es weht ein anfangs oft noch mäßiger, dann meistens schwacher Wind aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen.

RND/Wetterkontor