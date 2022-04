Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 30.04.2022

Am Samstag ziehen über den Süden und die Mitte viele Wolken, und gebietsweise gehen zum Teil kräftige Regengüsse nieder. Vereinzelt entwickeln sich auch Gewitter. Im Norden kommt zwischen den Wolken etwas öfter die Sonne zum Vorschein, und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchstwerte der Temperatur bewegen sich zwischen 12 und 20 Grad. Der Wind weht im Westen schwach bis mäßig aus nördlichen, sonst meist nur schwach aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag fällt vor allem im Süden und Südosten noch gebietsweise etwas Regen, sonst bleibt es von einzelnen Schauern abgesehen meist trocken. Örtlicht entsteht Nebel. Die Luft kühlt sich auf 7 bis 1 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 01.05.2022

Am Sonntag ist es im Süden und Südosten wechselnd bis stark bewölkt, und gebietsweise treten Schauer auf, auch einzelne Gewitter sind wieder möglich. Sonst wechselt sich die Sonne mit einigen Wolkenfeldern ab, und es bleibt von einzelnen Schauern abgesehen meist trocken. Dabei werden Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad erreicht, an den Küsten ist es etwas kühler. Es weht ein oft nur schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung.

In der Nacht zum Montag gehen in der Mitte und im Süden noch ganz vereinzelt Schauer nieder. Sonst bleibt es bei wechselnder Bewölkung weitgehend trocken. Vor allem im Süden kann sich später Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 8 und 0 Grad.

Wetter am Montag, 02.05.2022

Am Montag ist es wechselnd bewölkt, und im Süden und in der Mitte gibt es erneut einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Norden bleibt es überwiegend trocken, und die Sonne kommt insgesamt häufiger zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 13 und 20 Grad. Der Wind weht oft schwach, vor allem an den Küsten auch mäßig aus Nordwest bis Nordost.

Wetter am Dienstag, 03.05.2022

Der Dienstag startet südlich des Mains oft mit Nebel. Später entwickeln sich bei wechselnder Bewölkung vor allem im Süden wieder Schauer, Richtung Alpenrand auch einzelne Gewitter. In Küstennähe scheint die Sonne dagegen auch mal für längere Zeit, und Regenschauer bleiben die Ausnahme. Die Höchsttemperaturen bewegen sich meist zwischen 12 Grad an den Küsten und 20 Grad am Rhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen zum Teil frisch aus Nordost.

