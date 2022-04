Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 22.04.2022

Am Freitag ziehen über den Norden und Osten zeitweise dichte Wolkenfelder, und gebietsweise kann auch Regen oder Sprühregen fallen. Sonst ist es nach örtlichem Nebel teils heiter, teils wolkig, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 20 Grad. Am wärmsten wird es dabei entlang des Rheins und Mains. Der Ost- bis Nordostwind weht an den Alpen schwach, sonst mäßig bis frisch und in Böen stark.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es teilweise klar oder nur gering bewölkt, teilweise sind auch die Wolken in der Überzahl. Über den Mittelgebirgen können sich einzelne Schauer bilden. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 3 Grad zurück.

Wetter am Samstag, 23.04.2022

Am Samstag zeigt sich der Himmel im Norden heiter bis wolkig, und es bleibt überwiegend trocken. Über die Mitte und den Süden ziehen zeitweise auch mal dichtere Wolkenfelder. Im Tagesverlauf bilden sich am Alpenrand sowie im Saarland und in der Pfalz örtlich Regenschauer. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag zwischen 9 und 20 Grad. Der Wind weht mäßig, an der Küste und im Bergland auch frisch aus Ost bis Nordost.

Wetter am Sonntag, 24.04.2022

Am Sonntag scheint im Norden zeitweise die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt, und örtlich entwickeln sich zum Teil kräftige Regengüsse und einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 8 und 17 Grad. Der Wind weht im Süden oft nur schwach um West, sonst mäßig bis frisch aus Nordost bis Ost. Im Norden und im Bergland gibt es starke Böen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor