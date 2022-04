Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 29.04.2022

Am Freitag scheint in der Ost- und Südhälfte nach Auflösung ganz vereinzelter Frühnebelfelder längere Zeit die Sonne. Sonst wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Bis zum Abend werden im Westen die Wolken dichter, und die Regenwahrscheinlichkeit steigt örtlich. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 10 bis 18, im Westen und Süden 16 bis 23 Grad. Der Wind weht an der Nordsee mäßig, sonst oft nur schwach aus Nord bis Ost.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es wechselnd, zum Teil auch stark bewölkt. Im Westen und Südwesten fällt gebietsweise Regen, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Luft kühlt sich auf 9 bis 1 Grad ab.

Wetter am Samstag, 30.04.2022

Am Samstag ziehen über den Süden und die Mitte viele Wolken, und es kommt gebietsweise zu Regengüssen. Vereinzelt entwickeln sich auch Gewitter. Im Norden bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken überwiegend freundlich und trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 12 und 20 Grad. Der Wind weht im Westen schwach bis mäßig aus nördlichen, sonst meist nur schwach aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht zum Sonntag fällt vor allem im Süden und Südosten noch gebietsweise etwas Regen, sonst bleibt es überwiegend trocken. Örtlicht entsteht Nebel. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 1 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 01.05.2022

Am Sonntag wechseln sich häufig Sonne und Wolken ab. Im Süden und Südosten sind die Wolken dichter, und örtlich treten noch Schauer und Gewitter auf. Dabei werden Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad erreicht, an den Küsten ist es etwas kühler. Es weht ein oft nur schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.

Wetter am Montag, 02.05.2022

Am Montag ist es wechselnd bewölkt, und im Süden und in der Mitte gibt es erneut einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Norden bleibt es weitgehend trocken, und die Sonne kommt insgesamt häufiger zum Vorschein. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach, vor allem an den Küsten auch mäßig aus Nordwest bis Nordost.

