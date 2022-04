Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Mittwoch, 20.04.2022

Am Mittwoch ist es im Nordosten und Osten, später auch in der Mitte und vom Niederrhein bis in den Norden Bayerns wechselnd bis stark bewölkt. In Sachsen und im Südosten Brandenburgs fällt vereinzelt etwas Nieselregen. Sonst bleibt es dagegen meist trocken und freundlich bei einem Mix aus Sonnenschein und hohen, lockeren Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 18 Grad, am Rhein werden örtlich 20 Grad erreicht. Der Wind aus Ost bis Nordost weht schwach bis mäßig, zum Teil auch frisch.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kann es im Osten bei dichten Wolken vereinzelt ein wenig regnen oder nieseln. Sonst ist es oft nur locker bewölkt oder sternenklar. Die Temperaturen gehen auf plus 7 bis minus 2 Grad zurück.

Wetter am Donnerstag, 21.04.2022

Am Donnerstag scheint im Nordwesten und im Süden bei einem Mix aus Sonnenschein und einigen harmlosen Wolken zeitweise die Sonne, und es bleibt trocken. Sonst zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, Regen oder Sprühregen fällt aber nur vereinzelt. Die Höchsttemperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 6 und 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch aus Nordost bis Ost. Gebietsweise treten starke Böen auf.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zeigen sich im Süden neben einigen Schleierwolken auch mal die Sterne. Sonst überwiegen häufig die Wolken, und vereinzelt kann etwas Regen fallen. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 1 Grad ab.

Wetter am Freitag, 22.04.2022

Am Freitag ziehen über die Nordhälfte zeitweise dichte Wolkenfelder, und gebietsweise können ein paar Regentropfen fallen. Sonst wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 21 Grad. Am wärmsten wird es dabei entlang des Rheins und Mains. Der Ost- bis Nordostwind weht an den Alpen schwach, sonst mäßig bis frisch und in Böen stark.

Wetter am Samstag, 23.04.2022

Am Samstag zeigt sich der Himmel teils heiter, teils wolkig, und es bleibt in den meisten Regionen trocken. Lediglich im Süden und an der Oder ziehen auch mal dichtere Wolkenfelder vorüber, die einzelne Schauer bringen können. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 20 Grad. Der Wind weht mäßig, an der Küste und im Bergland auch frisch aus Ost bis Nord.

RND/Wetterkontor