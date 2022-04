Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 25.04.2022

Am Montag ist es häufig wechselnd bis stark bewölkt, lediglich an der Küste scheint längere Zeit die Sonne. Im Norden und Nordosten, später auch in den östlichen Mittelgebirgen bleibt es meist trocken. Zunächst gehen über der Mitte die meisten und kräftigsten Regengüsse nieder. Nach und nach setzen auch im Südwesten einige, zum Teil kräftige Schauer und örtlich Gewitter ein. Die Temperaturen erreichen 11 bis 17 Grad, an der See ist es teilweise kühler. Der Wind weht schwach, teilweise mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag überwiegen im Südwesten und Süden weiterhin die Wolken, und es kommt zu einigen Regengüssen. Im Norden und Osten bleibt es dagegen meist trocken. Die Temperaturen gehen auf 7 bis 0 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 26.04.2022

Auch am Dienstag zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Im Nordenund Nordosten wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. In der Mitte und im Süden ziehen oft dichte, graue Wolken vorüber, und es gibt zahlreiche Regengüsse, vereinzelt auch wieder Gewitter. Die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 8 bis 17 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordwestlichen bis nordöstlichen Richtungen.

In der wechselnd bis stark bewölkten Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es vor allem am Erzgebirge und im Süden noch einige Regenfälle. Sonst bleibt es gößtenteils trocken. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 0 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 27.04.2022

Am Mittwoch wechselt sich die Sonne fast überall mit den Wolken ab. An den Küsten scheint die Sonne am längsten und intensivsten. Fast überall bleibt es trocken, nur anfangs fällt im äußersten Südosten stellenweise noch etwas Regen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 14 und 19 Grad, an der See werden nur 11 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Ost.

Wetter am Donnerstag, 28.04.2022

Am Donnerstag setzt sich nach Auflösung lokaler Nebel- oder Hochnebelfelder häufig die Sonne durch, und ab und zu ziehen Wolken vorüber. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 22 Grad. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger Wind aus nördlichen bis östlichen Richtungen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor