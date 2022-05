Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Dienstag, 24.05.2022

Am Dienstag halten sich im Süden und Osten Bayerns sowie in Oberschwaben viele Wolken und es regnet dort auch mal längere Zeit Regen. Sonst wechselt sich die Sonne mit dichteren Wolkenfeldern ab und es kommt gebietsweise zu teils kräftigen Regengüssen. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 24, südlich der Donau auf 13 bis 18 Grad. Der Wind weht im Osten und Süden schwach bis mäßig, im Norden und Westen mäßig bis frisch und an der Nordsee auch stark aus Südwest bis West.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fällt in Südost-Bayern und in Oberschwaben zeitweise Regen. An der Küste gibt es einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst ist es teils wolkig, teils gering bewölkt und weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich auf 12 bis 6 Grad ab.

Wetter am Mittwoch, 25.05.2022

Am Mittwoch überwiegen in Südost-Bayern die Wolken. Vor allem am Vormittag fällt dort noch längere Zeit Regen. Sonst ist es wechselnd bewölkt, und die Sonne scheint zeitweise. Zunächst gibt es im Norden und Nordosten noch einzelne Schauer, an der Ostsee auch Gewitter. Am späten Nachmittag und Abend ziehen im Nordwesten dichte Wolkenfelder mit etwas Regen heran. Am freundlichsten ist es im Südwesten. Die Temperaturen steigen nur noch auf 16 bis 23 Grad. Im Süden weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden mäßiger bis frischer und an der Nordsee auch starker Wind aus Südwest bis West.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es wechselnd, im Norden und Westen auch stark bewölkt. Dort fällt gebietsweise etwas Regen. Die Luft kühlt sich auf 13 bis 7 Grad ab. Im Südosten entwickelt sich örtlich Nebel.

Wetter am Donnerstag, 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt)

An Christi Himmelfahrt wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolkenfelder ab. In der Mitte und im Norden fällt örtlich etwas Regen. Am Abend ziehen im Nordwesten neue Wolkenfelder heran und es fällt gebietsweise etwas Regen. An der Küste werden Höchsttemperaturen zwischen 14 und 19 Grad, sonst 17 bis 24 Grad erreicht. Im Süden weht ein schwacher bis mäßiger, im Norden mäßiger bis frischer und an der See auch starker Westwind.

Wetter am Freitag, 27.05.2022

Am Freitag erwartet uns wechselhaftes und windiges Wetter mit einem Mix aus Sonnenschein und einigen Regenschauern. Die Temperaturen steigen im Norden nur noch auf 13 bis 19 Grad. Im Süden werden 16 bis 24 Grad erreicht. Am Wochenende geht es wechselhaft weiter. Es ist recht kühl. Die 20-Grad-Marke wird nur noch im äußersten Südwesten erreicht.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor