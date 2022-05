Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 12.05.2022

Am Donnerstag wechseln sich in den meisten Regionen Sonnenschein und zum Teil dichte Wolken ab. Dabei bilden sich gebietsweise zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter. Im Laufe des Tages wird es von Westen her trockener. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 28 Grad. Der Wind weht teils schwach bis mäßig, teils frisch aus Südwest bis Nordwest.

Wetter am Freitag, 13.05.2022

Am Freitag ist es südlich der Donau meist wechselhaft mit örtlich zum Teil kräftigen Regengüssen und Gewittern. In der Mitte und im Norden scheint mal die Sonne, mal ziehen Wolken vorüber. Bis auf wenige Schauer im Nordosten bleibt es aber meist trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 24 wird es nicht mehr ganz so warm wie zuvor. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden zum Teil frisch aus Südwest bis Nord.

Wetter am Samstag, 14.05.2022

Am Samstag scheint neben ein paar lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt vorwiegend trocken. Lediglich an den Alpen bilden sich bei wechselnder Bewölkung weitere Schauer und örtlich kurze Gewitter. Auch an der Ostsee können dichte Wolken stellenweise ein paar Regentropfen bringen. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 26 Grad. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig, an der Ostsee auch frisch aus westlichen bis nördlichen Richtungen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor