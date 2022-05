Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Donnerstag, 19.05.2022

Am Donnerstag bleibt es von Vorpommern über Brandenburg und Sachsen bis nach Ostbayern freundlich und trocken. Sonst ziehen nach meist noch sonnigem Tagesbeginn später Wolkenfelder heran. Sie bringen gebietsweise zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Dabei können örtlich Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 31 Grad. An der Nordsee bleibt es etwas kühler. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West. Bei Schauern und Gewittern gibt es starke Böen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag treten zwischen dem Südwesten und Nordosten, aber auch über den Mittelgebirgen und im äußersten Südosten Bayerns noch Schauer auf. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 10 Grad ab.

Wetter am Freitag, 20.05.2022

Am Freitag ist es schwülwarm und wechselhaft mit gebietsweise zum Teil kräftigem Regen und Gewittern. Stellenweise sind wieder Unwetter mit Starkregen und lokalen Überflutungen, Hagelschauern und starken bis stürmischen Böen dabei. Sonst weht nur ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus Nordwest bis Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 18 und 25 Grad, im Süden zwischen 25 und 32 Grad.

Wetter am Samstag, 21.05.2022

Am Samstag wird es bei einem Sonne-Wolken-Mix im Westen und über der Mitte allmählich freundlicher. Sonst bleibt es in vielen Regionen wechselhaft mit Regenschauern. Gewitter entladen sich kaum noch. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad an den Küsten recht frisch, sonst steigen die Temperaturen auf 20 bis 27 Grad. Am Sonntag ist es fast überall freundlich und trocken.

