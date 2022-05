Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Freitag, 20.05.2022

Am Freitag ist es schwülwarm und wechselhaft mit gebietsweise zum Teil kräftigem Regen und Gewittern. Stellenweise sind wieder Unwetter mit Starkregen und lokalen Überflutungen, Hagelschauern und starken bis stürmischen Böen dabei. Sonst weht nur ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus Nordwest bis Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 18 und 25 Grad, im Süden zwischen 25 und 32 Grad.

Wetter am Samstag, 21.05.2022

Am Samstag gibt es im Norden und Nordosten sowie am Alpenrand im Laufe des Tages noch einige Schauer, Gewitter sind kaum noch dabei. Sonst bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und Wolken meist trocken. Die Temperaturen steigen im Norden nur noch auf 14 bis 19 Grad, sonst werden Höchstwerte von 20 bis 26 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Nordosten frisch, in Böen stark bis stürmisch aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Sonntag ist es meist klar oder nur gering bewölkt, und es bleibt trocken. Die Luft kühlt sich auf 10 bis 4 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 22.05.2022

Am Sonntag wechseln sich Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken ab. Vor allem im Westen kommen viele Sonnenstunden zusammen. An den Küsten können örtlich noch Regenschauer niedergehen. An den Alpen steigt im Tagesverlauf die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 16 und 28 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, im Nordosten anfangs mäßig aus Nordwest.

Wetter am Montag, 23.05.2022

Der Montag beginnt im Osten noch überwiegend freundlich und trocken, sonst kommt es bei wechselnder bis starker Bewölkung zu kräftigen Schauern oder Gewittern. Auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind wieder möglich. Die Temperaturen erreichen 21 bis 27 Grad. Im Nordosten weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Süd bis Ost, sonst weht der Wind schwach bis mäßig aus Südwest.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor