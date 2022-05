Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 09.05.2022

Am Montag scheint nach lokalem Dunst oder Nebel häufig die Sonne, und nur gebietsweise ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Im Laufe des Tages steigt an den Alpen und im Bayerischen Wald die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit an. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte zwischen 15 und 25 Grad. An Rhein, Main und Mosel steigen die Werte zum Teil bis auf sommerliche 26 oder 27 Grad. Der Wind weht schwach, teilweise auch mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es teils klar oder gering bewölkt, teils werden die Wolkenfelder auch dichter. Es bleibt aber meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 3 Grad.

Wetter am Dienstag, 10.05.2022

Am Dienstag ziehen im Norden zum Teil dichtere Wolkenfelder vorüber, aus denen gebietsweise auch etwas Regen fallen kann. Sonst zeigt sich neben lockeren Wolken zeitweise die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 16 Grad auf Helgoland und bis zu 29 Grad im Südwesten. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig aus südlichen bis westlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es teils locker, teils wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden fällt gebietsweise etwas Regen. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 6 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 11.05.2022

Am Mittwoch überwiegen im Norden zeitweise dichte Wolken, die örtlich auch noch Regen bringen können. Sonst ist der Himmel heiter bis wolkig, und es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden Werte zwischen 15 und 30 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in der Mitte zum Teil frischer Wind aus Südwest bis Nordwest.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor