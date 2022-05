Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Montag, 16.05.2022

Am Montag ziehen zum Start in die neue Woche bis auf den äußersten Nordosten zahlreiche Wolken vor die Sonne. Dabei treten viele, zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter auf. Stellenweise besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagelschauer und starke bis stürmische Böen. Abseits von Gewittern weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 28 Grad.

In der Nacht von Montag auf Dienstag klingen die Schauer über dem Westen und zum Teil auch schon über der Mitte und im Süden ab. Östlich von Weser und Elbe und in vielen Teilen Bayerns bleibt es mit Schauer und lokalen Gewitter wechselhaft. Die Temperaturen siunken auf 14 bis 8 Grad.

Wetter am Dienstag, 17.05.2022

Am Dienstag muss vor allem östlich der Elbe sowie in Ost- und Südbayern noch mit Schauern, im Tagesverlauf zunehmend auch mit Gewittern gerechnet werden. Sonst wechseln sich häufig Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad an den Küsten und bis 28 Grad am Rhein. Der Wind weht meist mäßig aus Nordwest bis West, im Nordosten aus östlichen Richtungen.

Wetter am Mittwoch, 18.05.2022

Am Mittwoch und am Donnerstag setzt sich nach örtlichen Dunst- oder Frühnebelfeldern häufig über viele Stunden die Sonne durch. Oft ist es nur gering bis wechselnd bewölkt. Schauer treten anfangs noch in den östlichen, später in den westlichen Mittelgebirgen auf. Die Luft erwärmt sich auf 18 bis 30 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen, zum Teil östlichen Richtungen.

RND/Wetterkontor