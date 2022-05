Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 14.05.2022

Am Samstag scheint neben ein paar Schönwetterwolken im Westen und Süden häufig über viele Stunden die Sonne. Lediglich an den Alpen bilden sich bei wechselnder Bewölkung noch vereinzelte Schauer und örtlich kurze Gewitter. Sonst bleibt es bis auf eine geringe Regenwahrscheinlichkeit im Nordosten bei einem Mix aus Sonnenschein und zum Teil dichteren Wolkenfeldern meistens trocken. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 26 Grad. Der Wind weht teils schwach, teils mäßig, an der Ostsee auch frisch und in Böen stark aus westlichen bis nördlichen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es bei oftmals geringer Bewölkung vorwiegend trocken. Im Nordwesten können sich Nebel- oder Hochnebelfelder bilden. Die Luft kühlt sich auf 11 bis 4 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 15.05.2022

Am Sonntag scheint häufig intensiv die Sonne, im Norden und über die Mittelgebirge ziehen dabei auch mal größere Quellwolken. Es bleibt weitgehend trocken, selbst im Schwarzwald und an den Alpen bilden sich selten Schauer oder Gewitter. Im Norden steigen die Temperaturen auf 18 bis 22, sonst wird es mit 23 bis 30 Grad deutlich wärmer. Es weht ein teils schwacher, teils mäßiger, auf Rügen anfangs noch frischer Wind aus Nord bis Ost.

In der Nacht von Sonntag auf Montag zeigt sich der Himmel zunächst gering bewölkt oder klar. Später werden die Wolken im Südwesten dichter, es bleibt aber noch weitgehend trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen meist zwischen 15 und 7 Grad.

Wetter am Montag, 16.05.2022

Am Montag ziehen zum Start in die neue Woche bis auf den äußersten Nordosten zahlreiche Wolken vor die Sonne. Dabei treten viele, zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter auf. Stellenweise besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagelschauer und starke bis stürmische Böen. Abseits von Gewittern weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 28 Grad.

Wetter am Dienstag, 17.05.2022

Am Dienstag muss vor allem in der Nordosthälfte mit Schauern, im Tagesverlauf zunehmend auch mit Gewittern gerechnet werden. Sonst bleibt es bei wechselnder Bewölkung oft trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad an den Küsten und bis 27 Grad am Rhein. Der Wind weht meist mäßig aus Nordwest bis West, im Nordosten aus östlichen Richtungen.

Weitere Wettervorhersagen, Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor