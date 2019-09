Reisdorf

Ein Autofahrer hat in Reisdorf in Thüringen eine Fußgängerin (71) und ihren Hund tödlich verletzt. Auch die 76-jährige Beifahrerin sei bei dem Unfall gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen.

Das Auto sei über den Bürgersteig und anschließend gegen einen Garagenpfeiler gefahren. Beide Frauen starben noch am Unfallort. Der 79-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich in Berlin ein SUV-Unfall mit vier Toten ereignet und eine Diskussion über die schweren Geländewagen ausgelöst.

RND/dpa/seb