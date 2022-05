Wolfenbüttel

Polizisten haben in Wolfenbüttel am frühen Sonntagmorgen einen 34-Jährigen aufgegriffen, der mit einer Machete auf der Straße unterwegs war. Nach Angaben der Polizei war der Mann stark alkoholisiert. Bereits am Freitagnachmittag habe er eine Person mit einer Machete bedroht und eine andere mit einem Teleskopschlagstock verletzt, teilte die Polizei mit.

Bei dem 34-Jährigen wurden neben der Machete noch zwei weitere Messer sichergestellt. Der Mann selbst wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

RND/dpa