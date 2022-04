Wolfsburg

Wegen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Dienstagnachmittag mehrere Hallen auf dem VW-Werksgelände in Wolfsburg evakuiert werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort, um den Blindgänger zu entschärfen, teilte Volkswagen laut einem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) mit.

Der Fundort des Blindgängers liege auf einer Baustelle an der Ladestraße. Sicherheitshalber seien Hallen im Umkreis von 300 Metern um den Fundort evakuiert worden – betroffen seien unter anderem die Produktionshallen 12, 30 und 40. Auf der Baustelle finden gerade Erdarbeiten statt, dort werde eine neue Halle gebaut, teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage der WAZ mit.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Blindgänger auf dem VW-Werksgelände am Mittellandkanal in Wolfsburg gefunden worden, teils mussten auch Teile der Wolfsburger Innenstadt für Entschärfungen oder Sprengungen evakuiert werden. Die Volkswagen-Produktionshallen waren während des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten stark bombardiert worden.

Wird aktualisiert.

RND/seb