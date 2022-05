Für den Kauf von Blumen hat die Kreispolizei Wesel aus Nordrhein-Westfalen positive Reaktionen bei Instagram erhalten: Zwei Streifenpolizisten waren dem Instagram-Post zufolge in Xanten unterwegs und sahen dabei zwei junge Mädchen, die am Straßenrand an einem Stand Wiesenblumen verkaufen wollten. „Das Geschäft lief aber wohl mehr schlecht als recht“, schreibt die Polizei bei Instagram.

Die Polizisten hätten den Mädchen deshalb jeweils für einen Euro ein Butterblümchen abgekauft: „Die ungläubigen Blicke: Unbezahlbar“, heißt es in dem Post weiter. Schließlich sei es eher ungewöhnlich wenn Männer Blumen kaufen: „Hat er was angestellt? Muss er etwas wieder gut machen oder Abbitte leisten?“, schreibt die Polizei Wesel mit einem Augenzwinkern. Dabei hätten die Polizisten einfach nur ein Herz für die Mädchen gehabt.

Bei Instagram reagierten viele Nutzerinnen und Nutzer gerührt. Der Post sammelte bis Donnerstagabend über 500 Likes.

RND/sebs

