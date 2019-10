Zahl der Toten nach Taifun in Japan steigt auf über 60

Panorama Unwetter - Zahl der Toten nach Taifun in Japan steigt auf über 60 Mindestens 66 Menschen sind inzwischen dem verheerenden Taifun in Japan zum Opfer gefallen. Das Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig.

Arbeiter gehen in Nagano an Häusern vorbei, die von Taifun "Hagibis"beschädigt wurden. Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa