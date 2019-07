Dallas

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Texas sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Sonntag beim Start vom Regionalairport Addison im Großraum Dallas in eine leerstehende Flugzeughalle gekracht, teilte die Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Addison überlebte niemand den Absturz. Der lokale Sender Fox4News berichtete, bei den Toten habe es sich um die zehn Menschen an Bord der Maschine gehandelt. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zur Zahl der Menschen an Bord.

Nach dem Absturz brach ein Feuer aus

Beim Absturz der Maschine in den Flugzeughangar brach ein Feuer aus, das aber rasch gelöscht wurde, wie ein anderer Sprecher der Stadt Addison mitteilte. Das zweimotorige Kleinflugzeug wurde durch den Brand zerstört. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie schwarzer Rauch aus dem Gebäude aufstieg. Im Hangar klaffte ein großes Loch.

Die Absturzursache war zunächst unklar. Die Behörde für nationale Transportsicherheit entsandte ein Team zum Regionalflughafen. Addison liegt rund 32 Kilometer nördlich von Dallas.

Von RND/AP