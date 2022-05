Münster

Bei einem Unfall mit zwei Güterzügen bei Münster in Südhessen ist ein Lokführer ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich gegen 4 Uhr am Morgen auf freier Strecke ereignet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag.

Nach ersten Erkenntnissen habe einer der Güterzüge gestanden oder sei sehr langsam gefahren. Der andere Zug sei auf das Fahrzeug aufgefahren. Dabei sei der Lokführer gestorben. Es habe auch einen Oberleitungsschaden auf der Strecke gegeben, sagte der Sprecher. Ob dieser mit dem Unfall in Zusammenhang steht, sei noch unklar. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

RND/dpa