Bei Zusammenstößen zwischen Hunderten Fußballfans und der Polizei auf einer Fernstraße in Kroatien sind nach Behördenangaben zwei Fans und etwa ein Dutzend Beamte verletzt worden. Dabei setzte die Polizei scharfe Munition ein. Die Fans von Hajduk Split waren am Samstagabend nach einem verlorenen Spiel gegen den Ligarivalen Dinamo Zagreb in einem Konvoi von Bussen auf dem Heimweg, eskortiert von der Polizei.

Bei einem Halt der Busse griff eine Gruppe Fans die Sicherheitskräfte an, wie es in einer Erklärung der Polizei hieß. Die Hajduk-Fans hätten die Fernstraße blockiert und Anweisungen der Polizei missachtet. Die Beamten hätten dann scharfe Munition und andere Mittel eingesetzt, um die Menge zurückzudrängen. Zwei Fans wurden mutmaßlich von Kugeln getroffen. Für keinen der Verletzten bestehe Lebensgefahr, hieß es.

Örtlichen Medienberichten zufolge blieb die Fernstraße von der Hauptstadt Zagreb in die Küstenstadt Split bis zum frühen Sonntagmorgen gesperrt.

RND/AP

