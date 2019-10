Erfurt

Zwei junge Männer haben in Erfurt mehr als 600 Pfandflaschen gestohlen. Kurz darauf wurden sie von einer Polizeistreife erwischt. Die beiden 20-Jährigen hatten auf dem Gelände eines Supermarktes einen Behälter mit Leergut geknackt und den Inhalt gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Einige Pfandflaschen hätten die Beiden an einer nahe gelegenen Tankstelle bereits in Geld getauscht, hieß es.

Die Polizei vermutet, dass die Zwei ihren Lebensunterhalt mit dem Diebstahl und Versetzen von Leergut bestreiten, sagte ein Sprecher. Obdachlos seien sie nicht.

RND/dpa