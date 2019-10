Zwei Tote nach Explosion in Essener Wohnung

Panorama Nordrhein-Westfalen - Zwei Tote nach Explosion in Essener Wohnung In einer Wohnung in Essen kommt es zu einer mutmaßlichen Explosion, später finden Einsatzkräfte zwei Leichen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor einem Haus in Essen im Einsatz, in dem in einer Wohnung nach einer mutmaßlichen Explosion zwei Tote entdeckt wurden. Quelle: Stephan Witte/KDF-TV & Picture/d